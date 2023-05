La nomination qui fait jaser

C’est la nomination qui étonne, et même qui fâche les militants jurassiens et certains politiques. Le Gouvernement a dernièrement désigné la Prévôtoise Orianne Grimm comme membre du Conseil de la santé publique du canton du Jura pour la fin de la période 2021-2025. Une nomination qui a provoqué de nombreuses réactions.

Le député socialiste Pierre-André Comte a déposé ce mercredi une question écrite à l’adresse de l’exécutif. L’élu rappelle dans son texte qu’Orianne Grimm est membre du groupe anti-séparatiste « Moutier-Résiste » et qu’elle a participé activement à la diffusion de la propagande probernoise lors des scrutins prévôtois sur l’appartenance cantonale de la ville. Pierre-André Comte demande une explication plausible à l’Etat. « La légèreté de cette décision doit être expliquée. Il est inadmissible, à mes yeux, que cette personne soit nommée par un canton qu’elle a abondement critiqué, parfois diffamé, et surtout qui a prétendu que les Prévôtois étaient des tricheurs. Elle a aussi voulu que la ville soit séparée en deux, soit par un mur, soit par une rivière. Je trouve ça parfaitement extravagant », confie le citoyen de Vellerat.





« Il ne faut pas exagérer avec la réconciliation »

Par ailleurs, Pierre-André Comte ne voit pas la nomination d’Orianne Grimm comme un geste d’apaisement et de réconciliation : « Il ne faut pas exagérer avec la réconciliation ! On a quand même ici une situation politique qui ne permet pas d’ouvrir les portes larges à celles et ceux qui ont fait en sorte que Moutier ne rejoigne pas le canton du Jura. Je suis évidemment pour la réconciliation, mais à ce point-là, en désignant une personne qui a décrit le canton comme un enfer, ce n’est pas acceptable ».

Le député socialiste, également rédacteur en chef du Jura Libre, rappelle aussi que la justice bernoise a classé une procédure pénale lancée par Orianne Grimm contre le journal. Elle avait déposé plainte parce qu’un chroniqueur l’avait qualifiée de « gardienne de home très efficace dans le captage de suffrages » au profit du camp bernois. « Cette plainte pénale s’est retournée contre elle. La procédure a fait la démonstration qu’elle était mal à l’aise face aux accusations portées contre ses attitudes », dit encore Pierre-André Comte.





Réponse du Gouvernement jurassien en temps voulu

Contacté, le président du Gouvernement Jacques Gerber ne souhaite pas réagir dans l’immédiat. La question écrite de Pierre-André Comte sera traitée selon la procédure normale et la réponse sera dévoilée lors de son transfert au Parlement jurassien. Aucune anticipation du contenu n’est communicable d’ici là.