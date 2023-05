Feu vert pour la rénovation des caves du Château de Delémont

Le projet de rénovation des caves du Château de Delémont obtient l’aval des autorités politiques. Le Conseil de ville a accepté lundi soir un crédit de 590'000 francs qui doit permettre le réaménagement du site. Les travaux ont pour objectif de sauvegarder les éléments architecturaux historiques et de les mettre en valeur ainsi que de pérenniser l’affectation originelle de cave à vin. Une déshumidification des murs est notamment prévue. Le dernier gérant, Pierre Berret, a décidé de prendre sa retraite à la fin de l’année dernière. Le site sera repris par le cuisinier delémontain Léo Macquat qui continuera de vendre du vin, mais proposera également à manger lors d’évènements particuliers ou de réceptions.





Coup de neuf pour la terrasse du restaurant de la piscine

Les conseillers de ville ont également donné leur feu vert à un crédit de 475'000 francs pour la transformation de la terrasse extérieure supérieure du restaurant du Centre sportif qui date de 1982. Il est notamment prévu de rénover la toiture et de doubler le nombre de places assises. Le chantier devrait être engagé dès la fin de la saison de la piscine. Un autre crédit de 470'000 francs a été approuvé par les élus lundi soir. L’enveloppe doit permettre l’assainissement et la surveillance des eaux de l’ancienne décharge du Deuxième Vorbourg. Des subventions à hauteur de 248'000 francs sont envisagées. Le site concerné a été exploité entre 1963 et 1985. Environ 60'000 m3 de déchets ménagers et industriels y ont été déposés.





Pas d’études sur le stationnement

Le législatif a, par ailleurs, refusé, par 30 voix contre 6 et 4 abstentions, un postulat de l’UDC Dominique Baettig concernant le stationnement en vieille ville de Delémont. Son texte demandait des données chiffrées précises en vue d’éventuellement revenir sur le déplacement de quatre places de parc quinze minutes décidée par le Conseil de ville l’automne dernier. Dans son préavis, le Conseil communal estimait que le débat avait déjà eu lieu et ne souhaitait pas rouvrir la discussion. Il ajoutait que les études demandées étaient extrêmement difficiles, voire impossibles à réaliser et que « les consommateurs n’ont que très peu changé leurs habitudes en lien avec les quatre places supprimées ». /alr