La balade jurassienne à la découverte des martinets

Pour nombre d’entre vous, ils font partie du quotidien, car vous les entendez et voyez très régulièrement… les martinets sont des oiseaux particulièrement présents dans le Jura. Et pourtant… comme la plupart des espèces, leur nombre est en diminution dans notre région depuis plusieurs années. Mais heureusement, des passionnés ont décidé de venir en aide aux espèces cavernicoles qui manquent d’espaces pour élever leurs petits. C’est le cas d’Alain Georgy qui produit de nombreux nids qui sont ensuite installés sous les toits des habitations. Notre chronique La Balade jurassienne est partie à la rencontre des martinets, oiseaux qui mangent et dorment en volant, avec ce passionné. /mle