Un nouvel outil pour réduire le papier au Parlement jurassien

Le Parlement jurassien se dote d’un nouvel outil numérique. Depuis le début de l’année, l’ensemble des députés et leurs suppléants doivent transmettre leurs interventions parlementaires en ligne par l’intermédiaire d’un portail sécurisé. Ce projet fait notamment suite à une question écrite déposée en 2019 et doit contribuer à la volonté d’une administration jurassienne sans papier. Une phase de test était menée depuis la fin 2021. Concrètement, la nouvelle plateforme permet de rédiger, cosigner et déposer des interventions parlementaires en ligne.

Dans un communiqué publié jeudi, l’État rappelle également que les séances publiques du Parlement peuvent être regardées en direct ou en rattrapage sur le site internet de l’institution. /comm-alr