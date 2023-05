Le nouvel horaire CFF fait réagir au Parlement

La fronde se poursuit contre le nouvel horaire CFF. Le député du parti Vert'libéral Raoul Jaeggi s'est exprimé ce mercredi matin devant le Parlement jurassien dans le cadre des questions orales. Il a dénoncé la « dégradation importante » de l'horaire ferroviaire en Suisse romande dès 2025 et la « pénalisation de l'attractivité du canton du Jura ». Raoul Jaeggi a demandé au Gouvernement jurassien s'il envisage de réagir auprès de la Confédération ou de demander des compensations.





Un groupe de travail encore en place, avec le Jura



En l'absence du ministre des transports David Eray pour raisons médicales, Jacques Gerber a rappelé que le Gouvernement est déjà intervenu avec d'autres cantons et mène un bras de fer depuis plus d'un an avec les CFF. Le ministre a admis que les négociations n'ont pas abouti à un résultat satisfaisant. « Cet horaire n'est pas réjouissant. Il augmente les temps de parcours, oblige à changer de train le plus souvent », a expliqué Jacques Gerber. « Nous obtenons une cadence à 30 minutes pour Lausanne et Genève », a-t-il tempéré. « Ce que nous devons condamner, ce n'est pas tellement le processus actuel, ce sont les 10 dernières années où la Confédération n'a pas suffisamment investi en Suisse romande », a déploré le ministre. « Un groupe de travail est encore en place entre les CFF, la Confédération et les cantons pour voir si d'autres compensations peuvent être obtenues », a encore ajouté Jacques Gerber. /mmi