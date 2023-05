Pas de chèque cantonal contre l’inflation dans le Jura

La lutte contre l’inflation ne passera pas par la mise en place d’un chèque cantonal dans le Jura. Le parlement a rejeté ce mercredi par 29 voix contre 26 une motion, transformée en postulat, de la socialiste Leïla Hanini. Le texte demandait d’octroyer un chèque extraordinaire pour les familles à revenus modestes dans le but de les aider à faire face aux différentes hausses des prix. Le Gouvernement jurassien ne soutenait pas la motion. Il estime que son plan de mesures annoncé à la fin de l’an dernier a permis de répondre aux besoins les plus urgents des familles les plus touchées par l’inflation. L’exécutif avait décidé notamment d’augmenter de 2,5% le montant dédié à la couverture des besoins de base pour les bénéficiaires de l’aide sociale. /fco