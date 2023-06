Le projet de doublement de la voie Grellingue–Duggingen sur les rails

Le projet de doublement de la voie ferroviaire entre Grellingue et Duggingen se dévoile. Le chef de projet général aux CFF Andreas Jäger et la vice-directrice de l’Office fédéral des transports Anna Barbara Remund ont présenté ce vendredi les détails et le déroulement des travaux lors d’une conférence de presse à Grellingue.

Ces travaux, qui permettront à terme d’établir une cadence semi-horaire sur la ligne Bâle-Laufon-Delémont-Bienne, se feront en deux phases, indique un communiqué des CFF. La première, amorcée fin mars de cette année, consiste en un défrichement sur l’ensemble du site et en un élargissement du tracé. La seconde étape commencera quant à elle fin avril 2025 et doit se terminer au mois de septembre de la même année. Elle aura pour objectif la construction de ladite double voie. Pour ce faire, l’infrastructure ferroviaire existante sera entièrement démantelée. La mise en service de la double voie est prévue pour le changement d’horaire de fin 2025. Les travaux de finition dureront jusqu’à mi-2026.





Restrictions d’horaires et fermeture temporaire de la ligne

Pour des raisons de sécurité, plusieurs travaux ne peuvent être effectués que de nuit. Ainsi, des interruptions nocturnes du trafic et des restrictions d’horaire pour les trains circulant le soir doivent être attendues pendant toute la durée du projet. La deuxième phase du projet, soit la construction de la double voie, nécessitera une fermeture totale de cinq mois, de fin avril à fin septembre 2025.

Toutes les informations sur le projet et la fermeture sont disponibles sur le site des CFF. /comm-jad