Pour une harmonisation de la gestion des permis de construire

La gestion des permis de construire devrait être revue dans le canton du Jura. C’est l’avis du député PLR Gabriel Voirol. L’élu de Porrentruy a récemment déposé un postulat qui demande au Gouvernement jurassien de réfléchir à une harmonisation des compétences en la matière. L’octroi d’un permis de construire diffère, en effet, d’une localité à l’autre dans le Jura.

Gabriel Voirol rappelle que, selon le décret en vigueur, une telle compétence revient à la commune lorsque celle-ci compte plus de 5'000 habitants. En dessous de ce nombre, la procédure est du ressort du canton. Une situation hybride qui n’est pas idéale d’après le député libéral-radical. Gabriel Voirol estime que le traitement des permis de construire doit constituer un service de proximité. Il est, selon lui, possible de développer des collaborations régionales ou inter-régionales tout en faisant regagner des compétences aux communes. L’élu PLR indique que ces dernières pourraient se regrouper selon un découpage à définir avec et entre elles.

Gabriel Voirol ajoute qu’un tel changement peut se concevoir comme une adaptation partielle de la répartition des tâches et des charges cantons-communes, un dossier toujours dans l’impasse. /alr