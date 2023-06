Au Marché-Concours, des vaches d'Hérens au milieu des chevaux

Le Marché-Concours sera résolument rouge et blanc, en août prochain. Le canton du Valais, hôte d’honneur de ce 126e, a présenté son programme ce mardi, et entend bien se faire remarquer avec de nombreuses animations : un cortège de 500 personnes, un concert de gala, un Espace Valais ou encore la présentation d’une ferme regroupant près de 100 animaux emblématiques du canton. « Ce sera une grande fête », a assuré le président du gouvernement valaisan, Christophe Darbellay. « On aime se présenter à l’extérieur, c’est une occasion de montrer les facettes positives du canton du Valais, avec nos animaux et nos produits du terroir. On a travaillé avec l’Interprofession de la vigne et du vin, et celle des fruits et légumes, pour avoir une belle représentation du Valais », ajoute Christophe Darbellay, au micro de nos confrères de Rhône FM.





Des liens forts entre le Valais et le Jura

Le Valais sera hôte d’honneur pour la troisième fois, en 126 éditions du Marché-Concours. Il n’a pas fallu insister pour que le canton réponde présent à l’invitation de la manifestation taignonne. Valais et Jura, une histoire qui roule ? « On peut dire qu’il y a une histoire d’amour entre le Valais et le Jura, on se rejoint sur un certain nombre de points, notamment au niveau de l’élevage… Les Jurassiens avec le franches-montagnes, les Valaisans avec la vache d’Hérens… Ce sont des cheptels avec lesquels il faut travailler, mais qui font la joie de nos régions respectives. Ce sera l’occasion pour les Jurassiens de voir des vaches d’Hérens à Saignelégier ; ce sera une belle édition », se réjouit le président du Marché-Concours Vincent Wermeille. Même enthousiasme du côté de Jérôme Vouttaz, multiple champion suisse et vice-champion du monde d’attelage à quatre chevaux, qui ne va pas manquer l’événement : « C’est super que le Valais se montre au Jura. On a beaucoup de choses en commun. On a un peu le même caractère.»

Le 126e Marché-Concours se tiendra donc du 11 au 13 août, à Saignelégier. /cto-Rhône FM