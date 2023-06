La balade jurassienne aux étangs de Plain-de-Saigne

C’est un écrin de nature pour lequel les touristes se déplacent des quatre coins de la Suisse. Le site des étangs de Plain-de-Saigne se trouve sur le territoire de la commune de Montfaucon. S’il est aujourd’hui un endroit où la faune se retrouve la plupart du temps au calme, son passé fut plus animé. En effet, Plain-de-Saigne a accueilli un moulin et une installation pour l’extraction de la tourbe. On peut donc l’imaginer comme une région avec beaucoup de va-et-vient de chars, notamment. La zone était par ailleurs un marécage par le passé dans lequel de nombreux animaux, dont des chevaux, se sont enfoncés pour ne jamais en ressortir. On vous propose ce mercredi de découvrir ce site avec Denis Farine, un retraité qui a passé toute sa vie à Montfaucon et qui connaît très bien Plain-de-Saigne et ses anecdotes. Notre balade jurassienne commence sur le site de l’ancien moulin… /mle