Deux blessés graves sur l’A16

Un grave accident de la circulation s’est produit lundi après-midi sur l’A16 peu après 16h. Pour une raison que l’enquête devra déterminer, un automobiliste qui circulait sur l’autoroute en direction de Courgenay a dévié de sa trajectoire et traversé la voie opposée pour venir s'encastrer frontalement dans le mur de l'entrée du tunnel du Mont-Terri. Les deux occupants du véhicule ont été grièvement blessés, dont le passager qui a dû être désincarcéré par le Centre de Renfort de Porrentruy, selon un communiqué de la police cantonale jurassienne. Ils ont été héliportés vers des centres hospitaliers bâlois et bernois. Le tunnel du Mont-Terri a été fermé durant 2h15 pour les besoins de l’enquête, du constat et de la remise en état de la chaussée. Selon nos informations, la circulation n’a pas non plus été possible dans le tunnel du Mont-Russelin durant une partie de l’opération de secours. /comm-emu