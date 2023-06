Le Jura se manifeste pour le droit de vote à 16 ans

Par le passé, le Parlement jurassien s’est en effet opposé à plusieurs reprises au droit de vote à 16 ans. D’abord en 2007 via le refus d’une motion, puis, plus récemment, en refusant en septembre 2020 par 32 voix contre 24 une initiative parlementaire portée par le député PCSI Quentin Haas. « Le Gouvernement est constant dans ses positions en soutenant cette idée. On peut aussi considérer dans les refus du Parlement que cela ne concernait que les votations cantonales alors que la plupart des objets importants qui sont soumis au peuple sont plutôt fédéraux, comme le climat qui intéresse particulièrement les jeunes », justifie Jean-Baptiste Maître pour écarter toute notion d’affront ou de passage en force face aux précédents votes des députés jurassiens. Cette prise de position et le débat national qui se profile pourraient d’ailleurs rouvrir la porte à un retour du sujet devant le législatif cantonal. Jusqu’à présent, seul le canton de Glaris a accordé le droit de vote à 16 ans en 2007 afin d’enrayer l’exode de sa jeunesse et l’inciter à rester au pays. /jpi