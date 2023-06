L’imposition des personnes physiques dope les comptes de Haute-Sorne

« On profite de la bonne conjoncture économique des entreprises de la région. Elles ont fait des résultats intéressants et donc distribué des bonus ou des primes à leurs salariés, ce qui se retrouve dans la fiscalité », explique Pascal Crétin, conseiller communal en charge des finances. L’autre explication est démographique : Haute-Sorne est la commune jurassienne qui gagne proportionnellement le plus d’habitants avec une hausse de 7,43% en 10 ans, soit 506 habitants de plus.





Pas de baisse des impôts envisagée malgré les bons résultats

« Mais quand la population augmente, cela implique aussi une augmentation des charges liées au niveau de l’État. Mais avec les recettes fiscales de ces personnes, on est quand même bénéficiaires », reconnaît Pascal Crétin qui refuse de s’emballer et de parler de baisse d’impôt (quotité à 2.10) au vu des bons résultats. « C’est la grande question… mais j’aimerais que l’on arrive à avoir une vision plus claire sur le futur, car on ne sait pas comment la situation va évoluer », tempère le conseiller communal. La conjoncture mondiale et la hausse des taux d’intérêt qui pèsent sur la dette incitent encore le Conseil communal à une prudence déjà visible dans l’établissement du budget 2023. /jpi