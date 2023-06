Contribution unique du personnel de l’Etat validée

Les députés jurassiens valident la mise à contribution du personnel de l’Etat pour réaliser des économies. Le législatif a accepté mercredi en première lecture par 54 voix contre 1 et 3 abstentions la modification du décret sur les traitements du personnel de l’Etat. La mesure vise à réduire de 1,9% les salaires de tous les membres de la fonction publique dans le cadre du Plan équilibre 22-26. Elle s’étendra sur trois ans et doit permettre d’économiser environ 5,2 millions de francs par année.

Si les députés n’ont pas remis en cause le fonds et le montant de la mesure, la modalité a fait débat. Le Gouvernement et une partie des députés ont maintenu la proposition validée par le législatif en avril dernier, soit une contribution unique à 1,9%. Une mesure « simple à mettre en œuvre », a argumenté le député du Centre Stéphane Babey. Un prélèvement différencié selon le seuil salarial ou en prenant en compte le taux salarial ont également été proposés, afin de « tenir compte de la capacité économique des salariés », a notamment fait valoir le député socialiste Loïc Dobler.

Les députés se sont finalement prononcés en faveur d’une contribution unique. Le texte sera à nouveau débattu au Parlement lors d’une deuxième lecture. /gtr