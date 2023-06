La Balade jurassienne à Epauvillers

Respirer le grand air et se régaler dans le Clos-du-Doubs... C'est le programme de la Balade jurassienne du jour en compagnie de Muriel Jeannerat, passionnée de plantes sauvages comestibles. L'habitante de Montenol nous emmène sur ses terres d'origine, à la Fin-du-Teck. En bordure de champ, un chemin mène à une clairière sur le territoire d'Epauvillers, jusqu'au réservoir d'eau du Caron, le point culminant du Clos-du-Doubs géographique. Les plantes sauvages comestibles s'y sentent bien : « C’est des cadeaux. On en trouve un peu partout », se réjouit Muriel Jeannerat. « On peut aromatiser des crèmes, faire des tartes. Les gens sont surpris de voir tout ce qu’on peut manger et que ça a bon goût », ajoute celle qui admet être bien gourmande. /mmi