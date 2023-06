Le Jura ne veut toujours pas de la maturité en 4 ans

La Conférence des directeurs cantonaux de l’instruction doit décider jeudi si, partout en Suisse, il faudra 4 ans d’études pour obtenir une maturité fédérale. Tous les conseillers d’Etat et ministres en charge de la formation devront voter sur ce dossier. Le Canton du Jura s’oppose à ce changement : il fait partie des quelques cantons où les lycéens peuvent obtenir leur maturité après 3 ans d’études. Le député PLR Alain Schweingruber a posé une question orale à ce sujet mercredi, lors de la session de juin du Parlement jurassien. Le ministre Martial Courtet a répété que le Jura ne veut pas passer à quatre ans d’études gymnasiales. Même si la tendance est aujourd’hui au changement, il espère que les discussions de ces dernières semaines permettront de refuser cet allongement des études : « Le canton de Neuchâtel a été très actif pour tenter de convaincre les collègues d’autres cantons, pour que le vote soit le plus serré possible et qu’il bascule dans l’autre sens. » Martial Courtet a aussi évoqué que le Gouvernement pourrait faire recours au Tribunal fédéral, si le vote de jeudi était favorable à cette année supplémentaire d’études gymnasiales. /cto