Le Jura va étudier les bons de garde pour les crèches

Confronté à un problème de places en structures d’accueil extrafamilial, l'État jurassien va étudier le système des bons de garde à distribuer aux parents. Le Parlement a accepté ce mercredi par 31 voix contre 23 et 3 abstentions un postulat de la députée Irène Donzé. L'élue PLR avance cette solution pour que les parents bénéficient de tarifs adaptés dans les crèches privées comme dans les crèches subventionnées, mais également pour libéraliser le système et ainsi doper la création de places d'accueil dans le canton.







« Ouvrir le privé aux subventions publiques va entraîner un surcoût »

Si les différents groupes parlementaires ont loué l'intention, beaucoup ont émis des réserves sur le financement au vu des moyens limités et des économies à réaliser. « Ouvrir le privé aux subventions publiques va entraîner un surcoût », a relevé le socialiste Loïc Dobler en citant l’exemple de la ville de Bienne qui a adopté ce système. Le Gouvernement soutenait le postulat et la ministre en charge de l’action sociale Nathalie Barthoulot reconnaît que le système actuel des subventions accordées directement aux structures d’accueil offre peu d’opportunités aux crèches privées.







Mieux adapté aux besoins des parents, mais moins de planification

« Le système des bons de garde est intéressant car il répond mieux aux besoins des parents en permettant d’autres gardes que le dispositif en place actuellement. Aujourd’hui, on planifie l’ensemble des places d’accueil sur le territoire, si on passe aux bons de garde il y aurait nettement moins de planification et donc peut-être plus de difficultés pour les parents éloignés des grands centres. La réalisation du postulat nous permettra de poser les avantages et inconvénients du système », commente la ministre Nathalie Barthoulot. Les groupes parlementaires ont justement fait part de la volonté « d’explorer plusieurs pistes » afin de déterminer le système le mieux adapté à la réalité jurassienne. /jpi