Les comptes 2022 du canton du Jura acceptés à l’unanimité

Les comptes 2022 du canton du Jura ont été validés mercredi par le législatif cantonal. Tous les élus au Parlement jurassien ont accepté l’arrêté approuvant ces comptes présentés en avril dernier, et qui bouclent sur un bénéfice de 300’000 francs. Le budget prévoyait un déficit de plus de 20 millions. Le porte-parole de la commission de gestion et des finances, André Henzelin, s’est attelé à détailler ces comptes, rappelant notamment que les recettes fiscales ont largement dépassé le montant prévu au budget. Une hausse qui s’inscrit dans le contexte d’une « forte reprise conjoncturelle ». Les versements de la BNS ont aussi été évoqués.





Un plan équilibre « indispensable »

Les différents groupes parlementaires ont estimé que les résultats comptables 2022 sont « une bonne nouvelle ». Ils ont toutefois marqué une certaine prudence quant aux exercices et aux prévisions futures. Pour les Verts CS POP, l’élu Rémy Meury a par exemple estimé que le Canton a été trop « frileux » lors de l’établissement de son budget, et qu’il faudra désormais « éviter de tomber dans un catastrophisme néfaste pour l’image du canton ». L’élu UDC Romain Schaer a quant à lui assuré que son parti accepte les comptes « sans euphorie, puisque le grand chantier du plan équilibre est ouvert ». Un plan équilibre 22-26 qui doit être « mené à terme », comme l’a rappelé Rosalie Beuret Siess. A la tribune, la ministre des finances a martelé que ces mesures sont indispensables afin que le budget 2024 puisse être conforme au frein à l’endettement et pour que l’objectif d’économies de 40 millions soit rempli./cto