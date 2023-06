Plus d’un million supplémentaire pour les routes jurassiennes

Le Parlement délie la bourse pour l’aménagement et la maintenance du réseau routier. Il a accepté mercredi, par 37 voix contre 2 et 17 abstentions, un arrêté demandant un crédit supplémentaire d’environ 1'258'000 francs. L’argent est destiné à financer trois chantiers ayant subi des retards en 2022, à savoir la réfection d’un pont sur l’Allaine à Porrentruy, des aménagements sur la H18 entre Le Noirmont et Le Boéchet, ainsi que la traversée de Courroux.

Cette demande de crédit supplémentaire aurait dû être déposée en 2022. Une gestion critiquée par plusieurs députés. Le ministre David Eray a assuré que la lumière serait faite sur ce dysfonctionnement.

A noter que le budget cantonal 2022 prévoyait une enveloppe de 10,3 millions de francs pour les routes. /gtr