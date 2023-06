Le PLR redemande le système majoritaire pour l’élection aux États

Le Parti libéral-radical veut en finir avec une exception jurassienne en matière d’élection aux chambres fédérales. Si la Constitution fédérale impose le système proportionnel pour le Conseil National, elle laisse aux cantons le choix pour ce qui est de la désignation des représentants au Conseil des États. Or, le Jura et Neuchâtel sont les seuls cantons à avoir conservé le système proportionnel pour la chambre haute. Selon le PLR, le système majoritaire (les deux candidats qui obtiennent le plus de voix au second tour sont élus) serait mieux adapté pour tenir compte en premier lieu des « compétences des personnalités avant la force des partis » qui prévaut dans la proportionnelle (les listes qui obtiennent le plus de voix ont droit à un élu). Les signataires de l’initiative parlementaire estiment le moment opportun de remettre cette idée sur la table, à quelques mois des prochaines élections fédérales, « car cette démarche n’est pas initiée ou issue des résultats » de l’automne prochain. /comm-jpi