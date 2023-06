Un automobiliste flashé à 165 km/h dans le 80 aux Sairains

Un délit de chauffard a été commis mardi après-midi aux Franches-Montagnes. Un automobiliste a été contrôlé par un radar laser à une vitesse de 165 km/h sur un tronçon limité à 80 au lieu-dit Les Sairains alors qu’il circulait de Montfaucon en direction de St-Brais. Il a été intercepté peu après les faits par l’Office fédéral de la douane et de la sécurité aux frontières à La Roche, selon un communiqué. Le conducteur a été emmené et auditionné au poste de police en présence d’un avocat de la première heure. Son permis de conduire a été saisi et le véhicule a été séquestré. L’intéressé sera dénoncé aux autorités compétentes. /comm-emu