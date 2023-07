Des cantines cambriolées en Ajoie

Plusieurs associations de la région ont eu la mauvaise surprise de découvrir leur local cambriolé. Les faits ont été commis dans le courant de la semaine dernière, de lundi à dimanche, selon nos informations. La police cantonale nous confirme que huit cantines de sociétés ajoulotes ont été l’objet de vols par effraction ou vols par introduction clandestine. Il semble que les clubs de football ont été particulièrement visés. Dans la majorité des cas, rien n’a été volé. Les présidents contactés n’ont rien constaté. Quelques bouteilles d’alcool ont peut-être disparu, mais il est difficile de tenir un inventaire. Le ou les malfrats se sont ainsi introduits dans les cantines de Courtemaîche, Damphreux-Lugnez, Bonfol, Coeuve et Chevenez. Dans la commune de Haute-Ajoie, à proximité du terrain de football, deux autres lieux ont aussi été visités. Un coffre qui contenait de l’argent dans le local de la jeunesse du village a été volé. Dans celui de la fanfare, c’est une enceinte qui a été dérobée. La Société de cavalerie à Coeuve a aussi subi une effraction, sans vol apparemment. Après la cantine il y a un mois, c’était au tour d’un chalet et d’un conteneur d’être cambriolés. Un cas nous a aussi été signalé dans la Vallée, à Courtételle, toujours dans les locaux du club de football.

À ce stade, la police ne peut pas donner plus d’informations sur les auteurs de ces vols. Les actes d’enquête sont en cours. Elle invite à l'aviser de tout comportement suspect en composant le 117, sans délai et à toute heure. /ncp