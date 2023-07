Le projet visant à baisser le prix des plaques transmis au Parlement

L’initiative populaire pour des plaques moins chères dans le Jura se concrétise. Le Gouvernement indique mardi avoir transmis un projet avec un nouveau mode de calcul de la taxe au Parlement. Cette révision a été élaborée par le groupe de travail mis sur pied après l’adoption du texte par la population il y a un peu plus d’un an dans les urnes. Le nouveau mode de calcul de la taxe va se baser sur trois critères : le poids total, la puissance et les émissions de CO2. La simulation appliquée à la dernière facturation du mois de janvier montre que 87% des détenteurs de voiture de tourisme seront gagnants, selon le Gouvernement.





Une grande majorité de « gagnants »

À titre d’exemple, la taxe passerait de 465 à 198 francs pour une Fiat 500 Twin Air Lounge, de 581 francs à 348 pour une VW Golf TSI de 1,4 litre. La baisse atteindrait près de 200 francs pour une Skoda Octavia 2 litres TDI ou encore une centaine de francs pour une BMW X5 quatre roues motrices. Pour une Porsche 911 Carrera, la diminution ne dépasserait pas 15 francs. Une augmentation est, par contre, à attendre pour les propriétaires de Tesla. Le projet prévoit toutefois d’attribuer un rabais de 20% pour les voitures électriques pendant trois ans à compter de l’entrée en vigueur des nouvelles bases légales. L’idée est de continuer à favoriser leur achat dans la phase de transition des motorisations, indique l’exécutif.





Six millions en moins dans les caisses de l’État

Le nouveau modèle de taxation proposé entrainera une baisse des recettes de l’État estimée à environ 6,3 millions de francs par année. Dans un communiqué, le comité d’initiative qui a participé aux travaux évoque un projet « parfaitement équilibré » avant la transmission au Gouvernement. Il dit toutefois regretter deux modifications apportées par l'exécutif, à savoir l’augmentation du facteur poids dans le calcul de la taxe qui va pénaliser les voitures familiales, selon les initiants. Ces derniers déplorent également la réduction de la durée du rabais pour les voitures électriques de 5 à 3 ans.

Notez encore que le projet soumis au Parlement comprend également une réduction linéaire de 25% pour les voitures de livraison sur la base de calcul actuel. /comm-alr