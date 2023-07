Le Jura doit intensifier les collaborations intercantonales

Le Gouvernement jurassien doit introduire le réflexe intercantonal dans son domaine d’activité ordinaire. Christophe Schaffter en fait la demande dans une motion déposée récemment au Parlement jurassien. Le député CS-POP de Delémont souhaite que l’exécutif cantonal entreprenne toutes les démarches législatives utiles et nécessaires pour parvenir à cet objectif qui doit favoriser la bonne marche des affaires. Christophe Schaffter reconnaît que la Constitution cantonale encourage déjà le Jura à collaborer avec les autres cantons, en particulier avec ses voisins. Des concordats existent ainsi dans plusieurs domaines, mais il est temps d’aller plus loin et « d’ouvrir la porte du réflexe intercantonal », selon le député CS-POP. Pour Christophe Schaffter, « coopérer ne signifie pas nier notre souveraineté ». « Il n’est plus possible de tout faire dans son coin, de manière efficiente, comme il y a 40 ans », poursuit l’élu CS-POP. Pour Christophe Schaffter, le Jura sera d’autant plus fort s’il travaille avec ses voisins et les pouvoirs politiques doivent montrer la voie. Le Delémontain cite plusieurs exemples d’application du réflexe intercantonal comme la psychiatrie dans le secteur de la santé ou encore la lutte contre le frelon asiatique pour le domaine de l’environnement. /comm-fco