Comment donner du fil à retordre aux voleurs

Plus d’une dizaine de locaux de sociétés de loisirs et des commerces ont été visités ces quinze derniers jours. Depuis le début de l’année, 80 lieux d’habitation ont aussi été cambriolés. A l’approche des vacances, la police cantonale jurassienne rappelle les bons gestes pour éviter, autant que possible, de faciliter la tâche des voleurs :