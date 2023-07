Quatre Jurassiens en représentation en Géorgie

Le Jura représenté en Géorgie. Trois députés et le secrétaire général du Parlement se trouvent à Tbilissi en Géorgie depuis lundi jusqu’à dimanche à l’occasion de la réunion du bureau de l’Assemblée parlementaire de la francophonie. La délégation est conduite par Pierre-André Comte, président de la Section jurassienne. En font partie les députés Alain Schweingruber et Pierre Chételat, de même que Fabien Kohler. Le communiqué de presse, transmis ce jeudi, précise que « les délégations ont approuvé les objectifs du cadre stratégique 2023-2027 et ses engagements, en particulier ceux de valoriser la langue française sur la scène internationale, de soutenir la diversité des expressions culturelles et linguistiques, de promouvoir la démocratie, l’État de droit et les droits de la personne ». /comm-ncp