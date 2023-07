Des lignes directrices pour le développement économique de l’État

Les grandes lignes de la politique économique cantonale sont désormais rassemblées au sein d’un nouveau document. Le Gouvernement jurassien indique vendredi avoir transmis au Parlement la septième version du Programme de développement économique. Ce dernier recense trois domaines d’action que sont la digitalisation et la numérisation, l’économie locale et le développement durable. Concrètement, onze objectifs ont été regroupés autour de trois priorités. Le maintien de la compétitivité des entreprises jurassiennes, l’exploitation des opportunités liées aux nouveaux modes de travail à distance ou encore le changement de la structure de l’emploi du canton font partie des buts retenus.

À l’instar de ce qui se pratique dans d’autres cantons, l’exécutif propose, par ailleurs, de fonctionner, pour ce programme, par crédits-cadres « afin d’améliorer la capacité de réaction de l’État » sachant que des « décisions toujours plus rapides » sont souvent exigées dans le cadre de projets économiques et d’innovation. Le Gouvernement souligne que les prérogatives du Parlement ne seront pas diminuées, car un renforcement du rôle de la Commission de l’économie est prévu dans la réalisation et le suivi du programme. /comm-alr