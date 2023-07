Accident de travail mortel à Clos du Doubs

Un tragique accident de travail s’est déroulé ce jeudi dans la commune de Clos du Doubs. Un ouvrier sexagénaire d’une entreprise suisse alémanique est décédé après avoir chuté du toit d’une écurie. La victime était chargée de remplacer les plaques d’Eternit. Il a alors chuté de plusieurs mètres sur le sol en béton pour une raison que l’enquête devra déterminer. Malgré les premiers soins prodigués par ses collègues, ainsi que par le service ambulancier et la Rega, l’individu est décédé sur place. Les pompiers de Clos du Doubs ont aussi été mandatés pour les besoins de secours. La police judiciaire et le Ministère public se sont rendus sur les lieux et une instruction a été ouverte. /comm-mle