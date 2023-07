Un blessé léger sur la route entre Saulcy et Glovelier

Le conducteur d’un camion a été légèrement blessé ce lundi après-midi dans un accident de la circulation survenu entre Saulcy et Glovelier. Le chauffeur a constaté un problème technique à son véhicule et est volontairement sorti de la route pour s’immobiliser au lieu-dit « Le Cerneux ». Il a été transporté par ambulance à l’Hôpital du Jura, sur le site de Delémont. Le trafic a été perturbé pendant plus de deux heures. /comm-rch