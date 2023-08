Interpellation après des vols de deux-roues en Ajoie

Des auteurs de vols de motos et de vélos ont été interpellés. Les vols sont intervenus ces derniers jours en Ajoie, selon une information de RFJ confirmée ce dimanche par la police cantonale jurassienne qui refuse de donner de plus amples informations. Le Ministère public, en charge de l’affaire, ne communique pas non plus d’éléments supplémentaires. Selon un témoignage recueilli par RFJ, c’est un citoyen ajoulot qui a prévenu les forces de l’ordre tôt samedi matin. Il a aperçu deux hommes charger une moto dans un fourgon qui a ensuite pris la direction de Montvoie. Ce citoyen salue la « grande réactivité » des forces de l’ordre. /mmi