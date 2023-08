A cheval du Valais jusqu'au Marché-Concours

Une traversée de la Suisse à cheval. Avant le début du Marché-Concours vendredi à Saignelégier, l’association Franches-Montagnes de Val de Bagnes a entrepris un trek de plus de 200 kilomètres pendant 6 jours à travers le pays. Dix cavaliers et leurs montures sont partis jeudi dernier de la commune valaisanne du Châble pour rejoindre le chef-lieu franc-montagnard. A la veille de l’arrivée finale à Saignelégier, notre journaliste Nicolas Meusy a rencontré ce lundi le convoi valaisan sur les hauts de Corgémont pour quelques kilomètres de balade. « Pour le moment ça va très bien, les chevaux sont en forme. On a beaucoup de chance », se réjouit le membre de l’association Pierre-Pascal Piccand. Du côté de Clémence, 12 ans, la benjamine du groupe, l’aventure « c’est cool, les paysages sont jolis et je monte mon cheval préféré ».