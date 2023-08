Marché-Concours : appel à utiliser les transports publics

La police cantonale donne ses recommandations pour faire face au trafic généré dans la région par le Marché-Concours. Les transports publics seront à privilégier lors de la manifestation qui se déroulera du 11 au 13 août à Saignelégier, indiquent lundi le comité d’organisation et la police cantonale jurassienne.

Les automobilistes devront se conformer à la signalisation et se rendre dans les places de parc prévues pour la manifestation. La police prie les conducteurs de ne pas stationner sur les routes et les trottoirs. Tout véhicule gênant la circulation sera déplacé et mis en fourrière.

À noter qu’une déviation sera mise en place à Saignelégier du 11 au 14 août. /comm-rch