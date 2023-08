Navigable, pas navigable : le Doubs joue au yoyo

Le Doubs joue au yoyo avec les amateurs d’activités nautiques. La navigation est interdite dans le Jura si le débit du cours d’eau n’est pas supérieur à 6m3/seconde. Et ce débit flirte avec la limite depuis le début de la période estivale, soit juste en-dessous, soit juste en-dessus. Canoës et kayaks ont pu être de sortie neuf jours en juillet et deux jours jusqu’à présent en août.

Pour les acteurs touristiques qui accueillent les visiteurs, cette situation n’est pas évidente à gérer, car imprévisible. « C’est beaucoup d’intendance, beaucoup de téléphones pour avertir les gens qu’une fois on peut naviguer et une fois pas. C’est une problématique car une décision ne peut être prise qu’à partir de 16h pour le lendemain. Souvent, les visiteurs prennent d’autres options ou n’attendent pas. Ils peuvent alors quitter la région », observe Frédéric Lovis, directeur de la Maison du Tourisme à St-Ursanne. « Cette situation n’est pas simple à gérer et elle est incompréhensible pour les gens qui sont ici ».