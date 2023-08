Claude Boillat : « Le marché du cheval franches-montagnes se porte bien »

Et si la FJEC, qui regroupe les syndicats d’éleveurs chevalin du canton du Jura, n’a pas de chevaux à vendre cette année encore, c’est grâce, selon Claude Boillat, à la publicité. « On a fait des foires en France, en Belgique et en Allemagne. Beaucoup de chevaux franches-montagnes partent à l’étranger. Le marché suisse reste un bon marché mais la France, la Belgique et l’Allemagne sont de très bons acheteurs », se réjouit le président de la FJEC. Et même si peu de ventes se réalisent durant le Marché-Concours, la manifestation reste « la vitrine du cheval franches-montagnes et beaucoup de gens s’y rendent pour voir et prendre contact avec les éleveurs », relève Claude Boillat. /nmy