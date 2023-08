Le Valais sort le grand jeu pour le Marché-Concours

Le Valais appose ses couleurs sur le Marché-Concours. Le canton est présent à Saignelégier en qualité d’hôte d’honneur de la 118e édition de la fête du cheval franches-montagnes. Il profite de sa présence dans le Jura pour mettre en avant ses atouts. Produits du terroir, chevaux ou encore mulets sont à découvrir. Mais aussi 60 animaux typiquement valaisans comme des vaches d’Hérens, des moutons nez-noir et des moutons roux, des chèvres col noir ainsi que des chiens saint-bernard. « On partage les mêmes préoccupations et les mêmes passions que les Jurassiens, c’est-à-dire l’envie de défendre et de promouvoir nos races autochtones », explique Christian Carron, responsable de la promotion des produits agricoles au Service de l’agriculture du canton du Valais. /nmy