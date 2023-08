Un Marché-Concours d’exception teinté de rouge et de blanc

Vincent Wermeille retient du week-end la visite d’Elisabeth Baume-Schneider dimanche. La Franc-Montagnarde des Breuleux, qui a notamment reçu un mouton de la part du Valais, a profité du Marché-Concours pour la première fois en tant que conseillère fédérale. « C’est très particulier et émouvant parce que je suis invitée et en même temps je me sens tellement à la maison », indique la conseillère fédérale. Mais vivre le Marché-Concours dans la peau d’une représentante de l’Etat ne change rien, selon elle, car « le Marché-Concours est assez fort pour s’imposer aux gens de la même manière et on est très vite rattrapé par l’ambiance et l’authenticité de la manifestation ».