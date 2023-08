La balade jurassienne au bord de l’Allaine

C’est un ruisseau long de 67 kilomètres qui a une grande richesse naturelle. L’Allaine prend sa source en-dessous de Charmoille pour se jeter dans l’Allan en France voisine. La faune qui s’y trouve est riche et variée, selon Louis-Philippe Donzé, grand amoureux de ce cours d’eau et qui en a fait le sujet d’un documentaire qui sortira en novembre. « J’aime le calme que l’Allaine dégage », savoure cet habitant de Courgenay, à quelques mètres de la Ferme du Bonheur, entre Porrentruy et Courchavon, là où une entreprise d’armes tournait à plein régime au début des années 1800 : « Ce lieu est beaucoup plus calme à présent », sourit cet enseignant à la retraite passionné de photos qui constate que beaucoup de promeneurs prennent possession des bords du cours d’eau, surtout en été.

À travers le film qui sera proposé à la fin de l’année, Louis-Philippe Donzé souhaite sensibiliser à la santé de l’Allaine : « Aujourd’hui, on fait davantage attention. Avant, les entreprises jetaient tout dans le cours d’eau », regrette-t-il. Mais il y a encore du chemin à parcourir selon lui : « D’année en année, on constate que le nombre de poissons et de crustacés diminue », regrette ce grand passionné qui souhaite faire connaître cet écrin de nature qui lui est si cher... /mle