La balade jurassienne à Corban

C’est dans la verdoyante Terre Sainte qu’on vous emmène cette semaine en balade jurassienne, dans le cadre de notre chronique. La grotte Notre-Dame de Lourdes à Corban a été bâtie il y a 70 ans par Louis Schaller, de Mervelier. Ce dernier avait entrepris sa construction alors que sa femme était malade et qu’il sollicitait l’aide de la Vierge Marie. Louis Schaller avait payé de sa personne, cette grotte avait été conçue avec des dizaines et des dizaines de pierres trouvées dans la forêt qu’il a portées et installées. Le fils de ce maçon de profession, René Schaller, explique toute la détermination de son papa et salue l’entretien soigné qui est mené autour de cette grotte. C’est la commune ecclésiastique qui a hérité de ce lieu et elle a à cœur de le préserver, selon son président Sébastien Schmassmann. Selon lui, ce site accueille quotidiennement plusieurs personnes qui viennent se recueillir en pleine nature, au cœur des champs du Val Terbi et non loin des célèbres cerfs de Corban… /mle