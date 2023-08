Le Jura travaille sur l’application de l’initiative sur les soins infirmiers

Le canton du Jura pourrait mettre en œuvre les premières mesures liées à l’initiative fédérale « Pour des soins infirmiers forts » à fin 2024. Le Gouvernement entend soumettre un projet en ce sens au Parlement au premier trimestre 2024, mais rien n’est encore garanti. L’exécutif cantonal a dévoilé ces éléments en réponse à une question écrite de Jude Schindelholz. Le député socialiste suppléant souhaitait connaître le calendrier d’application dans le Jura de l’initiative acceptée le 28 novembre 2021 par le peuple suisse. Il voulait également en savoir plus sur les mesures envisagées. Dans sa réponse, l’exécutif cantonal rappelle que la mise en œuvre de l’initiative fédérale est prévue en deux volets. Le premier concerne une offensive sur la formation et le second les conditions de travail. Le contenu du premier aspect comprend l’encouragement des prestations fournies par les acteurs de la formation pratique des infirmiers, les contributions aux écoles supérieures et les aides à la formation. Le contenu du second volet n’étant pas encore connu, les travaux se sont concentrés jusqu’à présent sur le premier. Le canton du Jura a ainsi mis en place un groupe de travail avec les milieux concernés en mars dernier. Le Gouvernement précise qu’il entend profiter des travaux en cours pour valoriser d’autres professions de la santé non-universitaire, notamment les assistants en soins et santé communautaire (ASSC) et assistants en soins et accompagnement (ASA). /comm-fco