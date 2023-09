Une Foire de Chaindon lumineuse

Clap de fin pour la Foire de Chaindon. La grande manifestation agricole a attiré environ 50'000 visiteurs sur deux jours, dimanche et lundi. Un chiffre qui correspond aux attentes des organisateurs. Les éleveurs eux aussi ont participé à la fête. Une soixantaine de chevaux étaient exposés, environ 80 bovins, sans oublier les chèvres et moutons. « Là aussi, on se situe dans la moyenne des précédentes éditions », sourit le président de la Foire de Chaindon Ervin Grünenwald. La journée de lundi avait pourtant mal commencé en raison d'une interruption du trafic ferroviaire dans la vallée de Tavannes.

« Ce n’était pas simple à gérer, mais nous avons pu trouver des solutions avec des cars et des bus, et ceci très rapidement. On peut tirer un grand coup de chapeau à nos partenaires », souffle-t-il.