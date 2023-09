Collision entre une voiture et une machine de chantier au Roselet

Une voiture est entrée en collision avec une machine de chantier à l’arrêt mercredi matin au Roselet. L’accident est survenu vers 8h, dans la zone de travaux qui se trouve sur la route principale. L’automobiliste a dû être pris en charge par une ambulance et son passager héliporté dans un hôpital par la Rega. Deux employés du chantier ont, par ailleurs, été légèrement blessés. La police cantonale s’est déplacée sur les lieux pour déterminer les causes de l’accident. Le dépanneur de service a évacué la voiture impliquée. La circulation a été légèrement perturbée durant plus d’une heure. /comm-alr