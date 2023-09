Peu de marge de manœuvre face à la hausse des prix de l’électricité

Le Gouvernement ne peut actuellement pas faire grand-chose face à la hausse des tarifs de l'électricité. Alors que plusieurs fournisseurs ont annoncé des hausses conséquentes pour l'année prochaine, le député du Centre Gauthier Corbat et sa consœur socialiste Leïla Hanini se sont inquiétés de la situation à l’heure des questions orales devant le Parlement jurassien. Reste que la marge de manœuvre du Gouvernement sur les fournisseurs d’électricité est faible pour tenter d’atténuer la hausse et soulager ainsi le portefeuille des Jurassiens.

« Notre marge de manœuvre est liée à la disparité éventuelle des tarifs qui existerait au sein même du territoire cantonal, elle n’est actuellement pas suffisamment grande pour que nous intervenions. L’autre se situe au niveau fédéral avec l’ElCom qui surveille ces tarifs. Nous observons que des fournisseurs ont annoncé des augmentations pour l’année prochaine après avoir généré l’an dernier 574 millions de francs de bénéfices. C’est correct aux yeux de l’ElCom, mais ça parait étranger pour le consommateur », a laissé entendre le ministre en charge de l'énergie, David Eray.





Une aide possible pour certains ménages

Pour les ménages les plus modestes, la ministre en charge de l'action sociale Nathalie Barthoulot a rappelé qu’un soutien était possible dans certains cas. Il reste en effet 280'000 francs dans le fonds de solidarité issu d’une réaffectation du fonds Covid. Les personnes en difficulté peuvent solliciter un complément d'aide via ce fonds sous réserve de remplir les conditions nécessaires. /jpi