Résolution pour la reprise du dialogue concernant la ligne Bienne-Belfort

Le Parlement jurassien ne lâche pas la ligne Bienne-Belfort. Le législatif souhaite voir les autorités compétentes, soit la Confédération, la République française, le Gouvernement jurassien et le Conseil régional Bourgogne-Franche-Comté, reprendre le dialogue autour de la ligne ferroviaire Bienne-Belfort « dans les plus brefs délais », afin de « trouver des solutions satisfaisantes » pour la rendre plus attractive. Les élus ont accepté par 55 voix et 2 abstentions une résolution interpartis en ce sens, portée par le député vert Baptiste Laville.

Cette résolution intervient notamment à la suite de la récente décision du Conseil régional de la région Bourgogne-Franche-Comté de ne pas poursuivre les démarches visant à maintenir et à améliorer l’offre commune transfrontalière.

Les députés jurassiens reconnaissent que d’importants moyens ont été investis de par et d’autre de la frontière mais estiment néanmoins que plusieurs actions peuvent et doivent encore être réalisées afin de consolider l’axe Bienne-Belfort. Le Gouvernement a quant a lui exprimé, par la voix de son ministre des Transports David Eray, sa volonté de convaincre les autorités françaises et l’importance de cet axe. /jad