La police cantonale jurassienne lance un appel à témoins après un accident de la circulation survenu ce mercredi vers midi entre St-Brais et Glovelier. Un automobiliste a terminé sa course en contrebas de la route. Il n’a pas été blessé et a pu sortir seul de sa voiture. Les personnes pouvant fournir des renseignements sont priées d’appeler la police au 032 420 65 65. /comm-rch