La balade jurassienne à Chevenez

La nature jurassienne pour un retour au calme et comme source d’énergie. L’attaquant du HC Ajoie Frédérik Gauthier habite à Chevenez depuis son arrivée en Suisse l’an dernier et avec un plaisir non dissimulé. Il se réjouit de pouvoir s’évader dans la verdure jurassienne, tout en étant à proximité de la patinoire de Porrentruy. Avec ses deux chiens imposants, il a ses petites habitudes dans le village ajoulot pour prendre l’air et trouver un certain calme dans sa vie agitée de hockeyeur professionnel. S’il a vécu à Toronto, Frédérik Gauthier ne cache pas son plaisir de vivre en pleine nature, dans un petit village, et le Jura lui plaît aussi d’un point de vue culinaire… /mle