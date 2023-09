Corridors faunistiques : nouvelles mesures dans le Jura

De nouvelles mesures pour préserver les animaux sauvages dans le Jura. Des appareils de nouvelle génération sont installés le long de plusieurs tronçons routiers pour avertir le gibier. Certains ont déjà été mis en place en Ajoie, d’autres le seront prochainement, notamment dans le secteur de la carrière à Glovelier. Ils doivent remplacer les boitiers avertisseurs sonores qui avaient été installés en 2010 le long des sept routes les plus accidentogènes pour les animaux sauvages dans notre région. Le Gouvernement jurassien l’a précisé dans sa réponse à la question écrite du député vert Philippe Bassin.







Les exemples de Choindez et de Glovelier

L’exécutif a aussi fait le point sur deux des plus grands corridors faunistiques de notre région, à Choindez et à Glovelier. Ces corridors sont des itinéraires permanents via lesquels les animaux sauvages se déplacent sur de grandes distances. Ils sont vitaux pour eux. Celui de Glovelier et celui de Choindez, cités en exemple dans la question écrite, sont d’importance suprarégionale. À Glovelier, 70 animaux sauvages ont été retrouvés morts depuis 2010, dont trois sur la ligne CJ. Il s’agit majoritairement de chevreuils… À Choindez, ce sont 35 animaux qui ont péri depuis 2010, trois quarts sur la route, un quart après une collision avec un train. Sur ce secteur, ce sont les renards qui ont été les plus touchés. L’Office jurassien de l’environnement relève une baisse importante des animaux victimes du trafic routier à Choindez depuis la modification du tracé de la route cantonale. Et, toujours à Choindez, notons que des réflexions sont en cours pour éviter les collisions sur le rail, d’après le Gouvernement cantonal. /mle