Egalité salariale : calendrier pour les dispositions jurassiennes

L’ordonnance sur la vérification de l’égalité salariale entrera en vigueur le 1er octobre prochain dans le Jura. Ainsi en a décidé le Gouvernement lors de sa séance du 5 septembre dernier. Les entreprises domiciliées dans le canton et qui emploient entre 50 et 99 personnes devront avoir réalisé leur analyse d’égalité des salaires au plus tard le 30 septembre 2024. La loi sur les subventions entrera pour sa part en vigueur le 1er octobre 2025 pour respecter une concordance dans les différents délais prévus par les bases légales. Quant à la loi sur les marchés publics adoptée par le Parlement jurassien le 6 septembre, elle devrait également entrer en vigueur le 1er octobre 2025. L’Etat note que l’ensemble du dispositif de mise en œuvre des conditions-cadre pour améliorer l’égalité salariale est désormais finalisé. Il devrait déployer ses effets dans les prochaines années. /comm-rch