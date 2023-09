Olivia Hänggi-Blattner, l’amour du vin au féminin

On s’active dans les vignes jurassiennes. Les vendanges battent actuellement leur plein et la récolte 2023 s’annonce plutôt bonne. La pluie tombée en début de saison a donné de la force au raisin et la longue période ensoleillée qui a suivi lui a permis de bien mûrir.

Au Domaine Blattner, situé sur les hauteurs de Soyhières, les vendanges ont commencé avec deux semaines d’avance en raison de la grêle qui s’est abattue sur la région. Malgré cela, le rendement est meilleur que prévu. « Il n’y avait pas énormément de taux de sucre dans nos premières récoltes de raisin, mais nous sommes très contents du développement en cave. Et avec le fruit que nous allons encore ramasser, nous allons pouvoir compenser. Ça va donner quelque chose », explique Olivia Hänggi-Blattner, la nouvelle propriétaire. « Les vins seront plus secs que l’année dernière, mais on devrait garder la qualité de 2022. La quantité est aussi correcte, malgré la grêle qui a touché nos vignes de Courroux. Il y a davantage de raisin que l’an dernier », précise-t-elle.

A 25 ans, Olivia Hänggi-Blattner a succédé en début d’année à son père à la tête du Domaine Blattner. La vigneronne compte bien faire sa place dans le milieu, tout en conservant les valeurs du travail initié avant elle. « Nous sommes très proches de la nature et on travaille très écologiquement. Mais je veux mettre ma propre touche, un peu plus féminine. Je souhaite développer du vin comme je l’aime : un peu plus câlinant, fruité, floral », explique Olivia Hänggi-Blattner. La nouvelle propriétaire n’avait pas imaginé reprendre le flambeau. « J’ai d’abord fait mon propre chemin dans la restauration. C’est en vendant du vin et en ayant d’autres vues sur le milieu que j’ai été rendue sensible à ce que nous avions à la maison ».

Olivia Hänggi-Blattner apprécie les nombreuses facettes de son métier. Elle a aujourd’hui de nombreux projets en tête pour son domaine.