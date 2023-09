L’écriture inclusive bannie des publications cantonales

L’administration et les autorités cantonales devront se passer de l’écriture inclusive. Après de nombreux débats ce mercredi, le Parlement jurassien a accepté par 31 voix contre 27 et 1 abstention une motion du député socialiste Pierre-André Comte intitulée « Mettre fin aux écritures alternatives (écriture inclusive) dans les actes officiels et publications des autorités politiques et de l’administration cantonale ».

Concrètement, cette motion demande l’alignement de l’actuelle directive cantonale sur celle de la Chancellerie fédérale, qui proscrit l’utilisation du langage inclusif. La Chancellerie justifie ce choix par des positions largement reprises dans l’argumentaire de Pierre-André Comte : ces pratiques linguistiques sont difficiles à décoder et rendent la lecture plus complexes, ne sont pas traduisibles à l’oral et creusent ainsi l’écart entre le langage parlé et écrit. Le dépositaire de la motion ajoute également que le point médian ou le tiret (par exemple : ceux·elles, acteur·rice, nombreux-ses) n’est pas reconnu par les logiciels d’aide à la lecture et conduit à des formulations non grammaticales. La directive fédérale préfère l’utilisation de termes épicènes ou collectifs (par exemple : le corps enseignant contre les enseignant·e·s ou la population contre les habitant·e·s).

Pierre-André Comte se défende de vouloir porter atteinte aux droits des femmes.