La chasse générale est ouverte dans le Jura

La saison de la chasse générale s’est ouverte ce lundi matin dans le Jura. Les 375 détenteurs du permis peuvent désormais prélever des chevreuils – pendant deux mois – dont le quota reste fixé à 1'200 individus. Les chasseurs seront à l’affût les lundis, mercredis et samedis.

La chasse au sanglier est pour sa part en cours depuis début juin et s’étalera jusqu’à fin février prochain. Les dégâts de cet animal en zone agricole ont baissé de 30% depuis ce printemps, mais la régulation de l’espèce va se poursuivre cet automne et cet hiver. L’Etat note que les conditions climatiques et le retour d’une bonne production de fruits forestiers pourraient contribuer à redynamiser la population de sangliers dès le printemps prochain.

« La saison va être semblable aux dernières. Particularité cette année : la chaleur importante. Le terrain est sec et les chiens ont de la peine à trouver la trace du gibier », explique Nicolas Wallimann, le président de la Fédération cantonale jurassienne des chasseurs.